Alevi Vakıfları Federasyonu’ndan Erdoğan’ın gittiği cemevinin yönetimine ihraç işlemi

Alevi Vakıfları Federasyonu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevi yönetimi hakkında kendilerine bilgi vermediği gerekçesiyle ihraç işlemi başlattıklarını duyurdu.

Fotoğraflar: AA / ANKA

Erdoğan, iki gün önce Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmişti. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yönetilen cemevindeki bu ziyaretten, Vakıf Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız’ın dışında dernek ve vakıf yöneticilerinin haberinin olmadığı açıklanmıştı.

ANKA’da yer alan habere göre, dernek ve vakfın bazı yöneticiler ziyareti eleştirdi. Ziyaret sırasında Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yerlerinin değiştirilmesi de tepki çekmişti.

‘Önemli ama yaşananlar bizleri üzmüştür’

Açıklamada Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir cemevini ziyaret etmesinin Alevilere saldırıların düzenlendiği bir döneme denk gelmesinin ‘son derece önemli ve birleştirici’ olduğu vurgulandı. Ziyaretin önemsendiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu ziyaretin öncesinde ve sırasında yaşananlar ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öncelikle Federasyonumuz bileşeni olduğu halde, başından itibaren vakıf yönetimi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti hakkında tarafımıza en ufak bilgi dahi verilmemiştir.

Alevi Bektaşi toplumunun yüz yıllar boyunca geliştirdiği, yaşadığı bu zulüm ve baskılara rağmen bugünlere getirdiği yüce değerleri, basit çıkar hesaplarıyla ayaklar altına alan, Alevi-Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan ‘Muharrem/Matem’ ve inanç ritüellerimizin fütursuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimini kınıyor ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimi hakkında Federasyonumuzun yönetim kurulunun aldığı karar gereği ihraç işlemlerini başlattığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.”