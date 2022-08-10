Demokratik Alevi Dernekleri: Cemevi saldırganı ‘Anayasa’yı ihlal’den yargılansın

CANAN COŞKUN

Ankara’da 30 Temmuz Cumartesi günü Aleviler için ‘matem ayı‘ olan ‘Muharrem Orucu’nun ilk gününde Alevi dernekleri ve cemevlerine saldırının mağdurlarından Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, saldırgan A.O.K.’nin ‘Anayasa’yı ihlal‘ suçlamasıyla soruşturulmasını talep etti.

Ankara başsavcılığına sunulan dilekçede saldırganın tutuklu bulunduğu ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçunun öngördüğü hapis cezasının az olduğu, A.O.K.’nin bu nedenle tahliye edilebileceğine işaret edildi.

Ankara’da 30 Temmuz Cumartesi günü Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi yönelik saldırılar düzenlenmişti. Saldırılar sonrası gözaltına alınan bir kişi için Emniyet’in avukatlara, ‘meczup olduğu kanaati uyandığını’ söylediği belirtilmişti.

Saldırgan aynı gün Eskişehir’e giderken yakalanmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, saldırganın A.O.K. olduğunu açıklamıştı.

Ankara başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K.’yle irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler gözaltınayken 2 Ağustos Salı günü AKP yanlısı Yeni Şafak gazetesi saldırıları sol tandanslı Devrimci Gençlik Dernekleri’yle (DGD) ilişkilendiren bir haber yayımladı. Aynı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıda ‘örgüt’ bağlantısı bulunduğunu öne sürmüştü. Ama daha sonra ortaya çıkan bilgiler örgüt bağlantısının isimsiz ihbar postasıyla kurulduğunu göstermişti.

Şüpheliler 3 Ağustos’ta adliyeye sevk edilmiş, sorgunun ardından A.O.K. Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde düzenlenen ‘dini değerleri aşağılamak’ suçlamasıyla tutuklandı. Soylu ve Yeni Şafak gazetesinin hedef gösterdiği şüphelilerse konutu terk etmeme adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi’nin avukatı Coşkun Özgür Piroğlu, savcılığa başvurarak saldırılara yönelik soruşturmanın suç vasfının değiştirilmesini ve şüphelinin Türk Ceza Kanunu’nun 309’uncu maddesinde düzenlenen ‘Anayasa’yı ihlal‘ suçundan tutuklanmasını talep etti.

‘Saldırganın amacı kaos yaratmak’

Dilekçede saldırganın cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ve Aleviliği hedef aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Bu saldırılar milyonlarca Alevi vatandaşımızı hedef almıştır. Saldırganın amacı ülkede kaos yaratmaktır. Aleviler bu ülkede defalarca katliamlara uğramıştır. Savcılığın işlemiyle milyonlarca Alevi vatandaşımız rencide olmuş ve toplumsal vicdan yaralanmıştır. Bu saldırıların Anayasa’yı ihlal suçunu oluşturması için birilerinin ölmesi mi gerekiyordu?”

Avukat Piroğlu, soruşturmanın ‘Anayasa’yı ihlal‘ suçlamasıyla yürütülmemesi halinde savcının dosyadan el çekmesini talep etti.