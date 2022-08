Ticaret bakanı: Çip üretimi için Ankara’da belli bir yer ayrıldı, çalışmalar var

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyadaki çip krizine ilişkin, “Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var, hatta Ankara’da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir çalışması söz konusu” dedi.

Fotoğraf: AA

Bakan Muş, Kayseri’de iktidara yakın Sabah gazetesi tarafından bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katıldı.

Ticaret bakanı, dünyadaki çip krizine değinirken şunları dedi:

“Çin ve ABD’nin yatırımları söz konusu. Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var, hatta Ankara’da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir çalışması söz konusu. Yani, burada aslında Türkiye yatırım yapmak istiyor. Türkiye burada bir yatırımcıyı ağırlamak istiyor. Yani bu işin içine girmek istiyor ve girmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyla değirmen dönmez. Bunun çok farklı seviyeleri var. Belli seviyelerde çipler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu alanı kaçırmamamız lazım. Bu da Türkiye’nin ve bizim gündemimizde olan bir konu.

Gelecek daha da dijitalleşecek ve dijitalleşen her alanda daha fazla bu çipe ihtiyaç olacak. O açıdan buna olan talep her geçen gün daha da artacak. O anlamda biz Türkiye olarak üretici olmak istiyoruz. Burada en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi su. Ciddi su kullanılan bir ürün. Temizlenmesiyle ilgili ciddi suya ihtiyaç var. Tayvan su kaynakları geniş olduğu için bu alanda uzmanlaştı. Bu, bizim de gündemimizde olan bir konu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalıştı orada. Yatırımcı organize edilebilirse, şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımcı üzerinde çalışıyor. Yerli, yabancı nasıl bir organize yapılacaksa onların gündemlerinde olan bir konu. Ellerinde bir yerleri de var. Bunu organize etmeye çalışıyorlar. Amerika da ciddi yatırımlar yapıyor.”