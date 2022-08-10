Hisarcıklıoğlu’ndan kamu bankalarına: ‘Feda’yı bize, ‘kâr’ı kendinize ayırmayın

Finansmana Erişim Toplantısı’nın açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,“Firmalarımız bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar, alanlaraysa çok yüksek faiz oranları uygulandığı görülüyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, bankalardan ‘feda gösterilmesini’ sektöre, ‘kâr sağlamayı’ kendilerine ayırmamalarını istedi.

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Kamu bankaları ile reel sektörün buluştuğu Finansmana Erişim Toplantısı’nda reel sektörün kredi sorunları konuşuldu.

Toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yanı sıra, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih katıldı.

BloombergHT’nin haberine göre; Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında, ekonomiyi büyütebilmek için, firmaların uygun koşullarla finansmana erişimlerinin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, şunları dedi: “Ancak, son dönemde, bu durum zorlaşmış, her il ve ilçemizden bu yönde gelen şikâyetler artmıştır. En büyük sıkıntıyı da; finansa en çok duyarlı olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamıştır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin yetersiz kaldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir.”

Firmaların bankalardan ‘talep ettikleri kredileri alamadıklarını, alanlara da çok yüksek faiz oranları uygulandığını’ söyleyen Hisarcıklıoğlu özetle şunları dedi:

“Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle; yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı, geçmiş dönemlere göre çok arttı. İşletme sermayesi kredileri, özellikle KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik hale geldi.

Dolayısıyla, artan işletme sermayesi ihtiyacı da dikkate alınarak, krediye erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bankalarımızdan da işin feda kısmını reel sektöre, kâr kısmını kendilerine ayırmadan, bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz.”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısında bazı iş insanlarının bankalardan düşük faizle TL kredisi alıp o parayla döviz satın aldığını ve stokçuluk yaptığını iddia etmiş; sanayicilerden büyük tepki çekmişti.

Sanayiciler, daha sonra bankaları kredileri Hazine’den yüzde 14 alıp, yüzde 40-50’ye varan faiz oranlarıyla sunmakla suçlamıştı.