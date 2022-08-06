Kulis: İş dünyasından Kavcıoğlu’na ‘Ekonomiden kopuksunuz’ çıkışı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun ‘stokçuluk’ suçlamaları nedeniyle Ankara’da sanayicilerle düzenlediği basına kapalı toplantıda, sektör temsilcileri tarafından ‘ülke ekonomisinden kopuk olmakla’ eleştirildiği ve kendini “Benim stokçulukla ilgili bir ima ya da suçlamam olmadı” diyerek savunduğu iddia edildi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısında bazı iş insanlarının bankalardan düşük faizle TL kredisi alıp o parayla döviz satın aldığını ve stokçuluk yaptığını iddia etmiş; sanayicilerden büyük tepki çekmişti.

Bazı sanayiciler demeçlerinde Kavcıoğlu’nun politikalarını eleştirmiş, ‘Yeni ekonomi model’ hakkında “Geçeli yedi ay oldu ve istenen hedeflere maalesef yaklaşılamadı” demişti.

Ardından Kavcıoğlu, salı günkü Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) toplantısında geri adım attı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Kavcıoğlu’nun Ankara’da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıoğlu’nun da olduğu genel toplantının ardından kapalı bir görüşme daha yaptığını söyledi.

Önce ‘Hayran kaldım’ dedi, sonra yerdi

Zeyrek’e göre orada söz alan bir sektör temsilcisi, sözlerine “Sayın başkan konuşmanız çok iyiydi. Hayranlıkla dinledim” diye başlamış ardında da Kavcıoğlu’nun ülke ekonomisinden kopuk olduğunu vurgulamak için, “Ancak, sizi dinlerken kürsüde konuşanın Türkiye’nin değil de bir Avrupa ülkesinin Merkez Bankası Başkanı olduğunu sandım. Türkiye’yi güllük gülistanlık bir Avrupa ülkesi gibi anlattınız” diye bitirdi.

Zeyrek yine bu toplantıda bir başka sektör temsilcisinin, Kavcıoğlu’nun önceki ‘stokçuluk’ suçlamasına tepki gösterdiğini ve şunları dediğini aktardı:

“Sayın Başkan, stokçuluk nedir bilir misiniz? Stokçuluk birinin, bir sektörde faaliyeti olmadığı halde o sektörle ilgili mal alıp bekletip fırsat gelince satarak para kazanmasıdır. Bizlerin sektörün gidişatına ve gelecek planlarımıza göre elimizde olan emtiayı stok, bizi de stokçu olarak nitelendiremezsiniz.”

Geri adım attı

Zeyrek, Kavcıoğlu’nun araya girerek, “Ben öyle demedim” dediğini ve sözlerini şöyle sürdürdüğünü yazdı: “Benim stokçulukla ilgili bir ima ya da suçlamam olmadı. O gün konuşmamda düşük faizle TL kredisi alıp döviz alanları kastettim. Sanayiciyi kesinlikle stokçulukla suçlamadım. 30 küsur yıldır bankacıyım stokçuluğun ne olduğunu iyi bilirim. Stokçu lafı istismar ediliyor.”