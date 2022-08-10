Davutoğlu: Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili bize bir şey söylemedi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla ilgili “Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı” dedi.

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Davutoğlu, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtladı. CHP liderinin adaylık talebiyle kendilerine gelmediğini belirten Davutoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz, hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz. İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor” dedi.

Kendisine de aday olması yönünde mesajlar geldiğini aktaran Davutoğlu, şunları söyledi: “Günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabi, Erdoğan’ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Bir kişi gelecek ve herkesi kurtaracak diye bir şey yok. Bu milleti hep beraber kurtaracağız ve tek bir kişiye öyle bir güç vermeyeceğiz. Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela, öyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi, tüm üyeler imzalayacak, altı liderin imzası olacak”.

‘Altılı masadan ortak aday çıkmazsa iyi olmaz’

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Altılı masadan ortak aday çıkmazsa bunun iktidarın işine geleceğine ve ittifakın toplumdaki algısına belki zarar vereceğine katılıyorum. Ama biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız. Dağılmasını da ben hiç istemem.”