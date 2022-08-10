İnşaat maliyetinde artış rekor kırsa da konut fiyat artışının çok gerisinde

İnşaat maliyet endeksi bir aylık aranın ardından rekorlara devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran için açıkladığı verilere göre inşaat maliyetleri bir yılda yüzde 106,87 arttı. Aylık artışsa yüzde 3,47.

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İnşaat maliyetlerinde haziranda endeks tarihinin yeni rekoru kaydedildi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın gerisinde

Merkez Bankası’nın verilerine göre konut fiyatlarındaki yıllık artış mayısta yüzde 145 oldu. Yeni konutlardaysa artış yüzde 150’yi aştı. Endeksa verilerine göreyse Türkiye genelinde haziran sonunda konut satış fiyatları yıllık yüzde 182 arttı.

İnşaat maliyetlerindeki artışın yüzde 79,6’lık yıllık enflasyondan yüksek, ama konut fiyat artışı oranından çok daha düşük olduğu görülüyor.

Konut fiyatlarının artışına yol açan nedenlerin başında inşaat maliyetlerindeki artış gelse de bir diğer önemli etken vatandaşların eriyen Türk Lirası karşısında birikimlerini koruma kaygısı oldu. Vatandaşların bir kısmı birikimlerini enflasyon karşısında koruyabilmek için konuta yatırdı.