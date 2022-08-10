Vize ret oranındaki büyük artıştan iş dünyası da şikayetçi

İş dünyası, Schengen bölgesine planlanan seyahatler için yapılan vize başvurularında uzayan bekleme süresi ve artan ‘ret’lerden şikayetçi.

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AB’ye gitmek isteyenlerin Schengen vize başvurularında ret oranları gittikçe yükseliyor. Türkiye, bu soruna ilişkin hazırladığı raporu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunmuştu.

AKPM Genel Kurulu’nda görüşülecek rapora göre 2014’te yüzde 4 olan vize reddi, 2020’de yüzde 12,7’ye yükseldi. Raporda gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu kaydedilirken, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara da itiraz edilmişti.

Bu durumdan iş dünyası da şikayetçi.

Dünya’dan Merve Yiğitcan’ın haberine göre vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler iş seyahatlerinin planlamasını zorlaştırırken, bazı toplantıların da gerçekleştirilememesine ve iş bağlantılarının kurulamamasına neden oluyor. Hatta bazı fuar katılımcılarının aldığı ret cevapları ya da vizelerinin yetişememesi nedeniyle organizasyonlara katılamayacak olmaları, eylül itibariyle hızlanacak fuar trafiği öncesi ihracatçıları endişelendiriyor.

En büyük sıkıntı Almanya’da

ABD ve Britanya konsolosluklarına başvuran iş insanları ticari seyahatleri için ileri tarihli vize randevusu alma, vize süreçlerinin sonuçlanma sürelerinin 45 güne kadar uzaması ve seyahat edilecek ülkedeki ticari bağlantının ya da partnerin davetiyesine rağmen ret cevabıyla karşılaşabiliyor. Bu sorun AB vize başvurularında ise çok daha yoğun yaşanıyor.

En büyük sıkıntı Almanya’da yaşanıyor. Kaynaklar, iş insanları için en büyük sıkıntının ve ret oranının Schengen ülkeleri içinde en yoğun konsolosluk olması sebebiyle Almanya’da yaşandığını belirtiyor. Pandemi öncesinde 10 iş günü süren vize sürecinin en az 15 iş gününe çıktığı ve 45 iş güne kadar uzadığı görülüyor. Ticari vize başvurularında bu sürenin kısaltılması yönünde taleplerini dile getirdiklerini söyleyen sektör kaynakları, ancak bu taleplerin çoğunun göz ardı edildiğini, son zamanlarda bu nedenle fuara yetişemeyen ihracatçıların sayısında artış olduğunu dile getiriyor.

Fransa Konsolosluğu ile yaşanan en büyük sorun ise randevu için tarih almak olurken; konsolosluk henüz ayın başında, o ay için olan randevu kotasını kapatıp bir sonraki aya erteleyebiliyor. İtalya konsolosluğu da fuar ziyaretlerini ticari değil turistik olarak değerlendiriyor, bu nedenle iş insanlarına kısa süreli vize veriyor. Sektör kaynakları, İspanya’nın da Schengen ülkeleri içinde sıkıntılı bir süreci dayatan ülkelerden olduğuna dikkat çekiyor. İş insanları söz konusu konsolosluğun hem çok fazla evrak istediğini hem de çok kısa süreli vize verdiğini belirtiyor. Öte yandan Hollanda, Belçika ve Avusturya konsoloslukları da vize randevusu için çok ileri tarih vererek iş insanlarının programlarını planlamasını zorlaştırıyor.