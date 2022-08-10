İçişleri’nden AKP’li belediye başkanı hakkında inceleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak’ın Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek hakkında resen (kendiliğinden) inceleme başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Şırnak’ta AKP’li Uludere Belediye Başkanı ve Hilal Belde Belediye Başkanı, 6 Ocak 2022’de ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından hapis cezaları aldı. Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, bu kişilerin görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’na bildirim kararı vermişti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, mahkeme kararının ardından iki belediye başkanının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek fotoğraf çektirdiğini açıklamıştı.

Torun, başkanların görevden alınmadığını söyleyerek Soylu’ya, şöyle tepki göstermişti. “Süleyman Soylu, yargının ‘Görevden al’ dediği belediye başkanlarını yedi aydır koruyor. Süleyman Soylu, sen kanunların üstünde misin? Kendini ne sanıyorsun?”

‘Böyle bir mahkeme kararı gelmedi’

İçişleri bakan yardımcısı Ersoy, CHP’li Torun’un açıklamalarına Twitter’dan yanıt verdi.

Torun’un başkanlar hakkında, Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce karar verildiğini söylediğini hatırlatan Ersoy, şunları dedi:

“Ancak bakanlığımıza böyle bir ilk derece mahkeme kararı ulaşmamıştır. Bununla birlikte, açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sait Ürek’e atfedilen eylemlerin 2012-2013 yıllarına ilişkin olduğu, dolayısıyla belediye başkanlığı dönemine ait olmadığı anlaşılmıştır. Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek’e atfedilen eylemlerin ise belediye başkanlığı göreviyle ilgili olduğu tespit edilmiş ve adı geçen hakkında bakanlığımızca resen inceleme başlatılmıştır.”