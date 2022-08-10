İslamcı vakıf hedef göstermişti: Nesin Vakfı’nın zeytinlikleri kundaklandı

Nesin Vakfı’na ait İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Nesin Matematik Köyü’nde zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazi, yoldan motosikletle geçen iki kişinin attığı torpilden çıkan yangın nedeniyle küle döndü.

Fotoğraf: ANKA/Ekran görüntüsü

Geçen mayısta matematikçi Prof. Dr. Ali Nesin, arazilerinin yakınına yerleşen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Rabıta Vakfı’nın kendilerini hedef gösterip tehdit ettiğini, ardından da yardım hesaplarına bloke konduğunu duyurmuştu.

Bugünse vakıf, zeytinlik fidanlarının bulunduğu arazinin ateşe verildiğini duyurdu.

ANKA’ya konuşan Prof. Dr. Nesin, “Fidanlarımızı çok büyük emeklerle çekirdekten yetiştirip dikmiştik. 50-100 öğrenciyle günler boyunca gidip sulamıştık. Ne kötülük yapmışız da emek emek diktiğimiz fidanları kundaklamışlar. Nasıl böyle olabildi bu toplum” dedi.

Yoldan motosikletle geçen iki kişi, kuru otların bulunduğu bölgeye torpil atarak yangın çıkardı. Alevler, zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazinin 40 dönümünü yaktı. Motosikletli kişilerin patlayıcıyı yol kenarına attıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.