Doğum kontrol hapına yüzde 33, prezervatife yüzde 52 zam

Fiyatlardaki artış vatandaşın cebini yakmaya devam ederken cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanındaki ürünlerdeki zamlar da aldı başını gitti. Son olarak doğum kontrol haplarına yüzde 33, prezervatiflere yüzde 52 zam geldi.

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Ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘düşük faiz’ ısrarı sonucu attığı adımlar Türk Lirası’nda değer kaybına ve rekor enflasyon oranlarına yol açtı. Bu süreçte iğneden ipliğe her üründe fiyat arttı.

Halk TV’den Eda Narin’in haberine göre son olarak, cinsel sağlık hakkı kapsamında ücretsiz olması gereken doğum kontrol haplarına yüzde 33 ve prezervatiflere yüzde 52 zam geldi.