İçişleri’nden Kılıçdaroğlu’na ‘YSK’ çağrısı: Açıklamazsa suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanlığı, “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) elinde de yok” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘bilgileri nasıl temin ettiğini açıklamadığı takdirde’ suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.

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Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye ‘kontrolsüz akın’ olduğu endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söylemişti: “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız.”

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar dendi: “CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.”