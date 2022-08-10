Prof. Ceyhan: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz

Prof. Dr. Ceyhan, salgının başından beri en yüksek vaka döneminin yaşandığını belirterek, “Covid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık” dedi.

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Türkiye’de 25 Temmuz-1 Ağustos haftasında 406 bin 322 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle salgında günlük ortalama vaka sayısı 58 bin 46 olurken, günlük can kaybı ise bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı.

Uzmanlar, gerçek ölüm sayısınınsa daha yüksek olduğunu söylüyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından ”Covid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık. Vatana ve millete hayırlı olsun” diye yazdı.

Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi: ”Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz. Bu yaşadığımız beş dalgada da böyle oldu. Ancak hiç salgın kontrolünde çalışmamış her şeyi bilenlerin ‘salgının mevsiminin olmayacağını’ bile bilmeden, yanlış yönlendirmelerine de dayanarak, cehaletin alkışlarıyla önlemler kaldırıldı. Yetmedi, Covid servisleri de kapatıldı. Oysa salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz. Salgını okey oyunu sanan ve Google’da gördükleriyle kendini uzman sanan bir grup komşusunun hastalanmasına, ölmesine kahkaha atadursun (sahi, biz ne zaman böyle olduk?), inatla doğru yolu göstermeye devam edeceğiz. Devlet önlem almasa da siz maskeyle, mesafeyle kendinizi koruyun, aşınızı ihmal etmeyin”