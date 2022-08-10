Meteoroloji’den beş il için sel ve su baskını uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya illeri turuncu kodla uyarıldı. Bu illerde şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabileceği belirtildi.

Uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) geldi.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışların 11 Ağustos saat 03:00’te başlayıp saat 21:00’de sona ermesini bekliyor.

AFAD’dansa şu uyarı geldi: “Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir.”

Açıklamada, yurttaşlardan tedbirli olmaları istendi.

🔸İstanbul (Anadolu Yakası)

🔸Kocaeli

🔸Zonguldak

🔸Düzce

🔸Sakarya@meteoroloji_twi bu illerimizi yarın (11 Ağustos) için TURUNCU kodla uyarıyor!



Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir. ⛈⚡️🌪



Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. pic.twitter.com/Pt4e1zSX9V — AFAD (@AFADBaskanlik) August 10, 2022

İstanbul Valiliği de uyardı

İstanbul Valiliği de şu uyarıyı geçti: “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.”