Akşam Postası / 1 Kasım 2022

Kılıçdaroğlu, ispat isteyen Soylu’ya Türkiye’de öldürülen baronları gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamaları için ispat isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Türkiye’de öldürülen ‘baronların’ isimlerini sayarak yanıt verdi; Soylu’yu istifaya davet etti.

Soylu imalı konuştu, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Ses kaydı çıkarsa ne olur?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki metamfetamin salgınına dikkat çekerek iktidarı eleştirdiği açıklamasına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘ses kaydı‘ imasında bulundu, ayrıntı vermedi.

Kavala’dan beşinci yıl mesajı: Gaddarca davranışa maruz kalan sadece ben değilim

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen işadamı Osman Kavala, tutuklanmasının beşinci yılında yayımladığı açıklamada, hakkında hazırlanan iddianameleri örnek göstererek “Anlaşılacağı gibi, suç sayılan bir faaliyette bulunduğumu gösteren herhangi bir delil bulunmuş değil” dedi.

Nebati duyurdu: Kamu bankaları Togg almak isteyenler için seferber olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu bankalarının Togg almak isteyenler için gerekli destekleri sağlayacağını söyledi: “Gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri verecekler.”

İstanbul’da enflasyon yüzde 108,8’le 27 yılın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentteki tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 108,8 arttı.

‘Başörtüsü’ne dair dört anket: Kılıçdaroğlu’nun çıkışı yerinde miydi?

MetroPOLL’ün anketine göre Türkiye’de bir başörtüsü sorunu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 8, olmadığını düşünenlerin oranıysa yüzde 90,1.

CHP’li Özel: 1 No’lu kararnamemiz hazır, insan kaynağı sorunumuz yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi halinde 2 bin bürokratın görevini bırakacağı iddiasına ilişkin “1 No’lu kararname taslağı hazır. Bir sıkıntı olmaz, insan kaynağı sorunumuz yok, fazlamız var” dedi.

Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor seviyede: 10 yılda en az 36 kat arttı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için gereken ‘iyi hal belgesi’ için aylık başvuru sayısının yılın ilk 10 ayında 2 bin 153 olduğunu açıkladı.

Demirören, 30 yıllık medya binasını Ziraat Bankası’na devretti

Demirören Holding, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan medya binasını kredi borcuna karşılık Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devretti.

Küresel ekonomide ‘pasta’ küçüldükçe ticaret savaşı uyarıları artıyor

Küresel ekonomi savaş ve krizlerle güç kaybederken, ABD, AB ve Çin gibi büyük ekonomiler arasında yaşanan ticaret savaşları tekrar gündemde. OECD’den vergi anlaşmasının hızlandırılması çağrısı geldi: “Aksi takdirde ticaret savaşları yeniden hortlayacak.”

DSÖ uyardı: Pakistan çöküşün eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yaz sellere teslim olan Pakistan’da sekiz milyon kişinin tıbbi yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

Finlandiya, NATO için Türkiye’yi bekliyor: Olabildiğince çabuk onaylanmalı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan’ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurlarını ‘olabildiğince çabuk’ onaylaması için çağrıda bulundu.