Nebati duyurdu: Kamu bankaları Togg almak isteyenler için seferber olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu bankalarının Togg almak isteyenler için gerekli destekleri sağlayacağını söyledi: “Gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri verecekler.”
Nebati, TRT Haber’de konuştu. Nebati, bankaların, Togg’a kolayca ulaşabilmeleri için vatandaşlara düşük maliyetlerde gerekli destek ve teşvikleri vereceğini dile getirdi.
Nebati’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
* Önümüzdeki süreçte hazırlıkları bitmek üzere olan KGF’de yüzde 100 fatura üzerinden işlem yapılacak; bu, paranın döviz, altın ya da ihtiyacı olmayanlara gitmesini engelleyecek
* Yeni KGF kredi paketi, işletme sermayesi ve bilançosu banka tarafından finanse edilmek istenmeyen gerçekten krediye ihtiyacı olan firmalara yönlendirilecek
* Kamu bankalarımız kredilerin doğru yere yönlendirilmesi noktasında her türlü özveriyi gösteriyorlar
* Ucuz krediyi farklı yol ve yöntemlerle farklı alanlara kullanmak isteyenlerin serzenişini görüyoruz; yatırım yapmak isteyenlere kamu bankaları üzerinden her türlü desteği veriyoruz
* Enflasyon baskısından kurtularak, önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü ve bunun hissedilir şekilde yaşandığı bir döneme girmiş olacağız
* Önümüzdeki dönem ödemeler dengesiyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok
* Suudi Arabistan ile iki ülkenin çıkarına gelişen bir ekonomik yapı var; Suudi heyet Aralık başında gelecek, Ocak sonuna doğru da biz iş dünyasını götüreceğiz ki ilişkileri sıkılaştıralım
* Dünya genelindeki resesyon elbette bizi bir miktar etkileyecek ama onların yaşadığı şiddette yaşamayacağımızı söyleyebilirim
* Togg’u bakanlarımız başta olmak üzere tüm yetkililere, valilere göndererek Türkiye çapında yayılmasını, görünümünü sağlamış olacağız
* (Togg için) Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri verecekler