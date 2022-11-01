Nebati duyurdu: Kamu bankaları Togg almak isteyenler için seferber olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu bankalarının Togg almak isteyenler için gerekli destekleri sağlayacağını söyledi: “Gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri verecekler.”

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Nebati, TRT Haber’de konuştu. Nebati, bankaların, Togg’a kolayca ulaşabilmeleri için vatandaşlara düşük maliyetlerde gerekli destek ve teşvikleri vereceğini dile getirdi.

Nebati’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* Önümüzdeki süreçte hazırlıkları bitmek üzere olan KGF’de yüzde 100 fatura üzerinden işlem yapılacak; bu, paranın döviz, altın ya da ihtiyacı olmayanlara gitmesini engelleyecek

* Yeni KGF kredi paketi, işletme sermayesi ve bilançosu banka tarafından finanse edilmek istenmeyen gerçekten krediye ihtiyacı olan firmalara yönlendirilecek

* Kamu bankalarımız kredilerin doğru yere yönlendirilmesi noktasında her türlü özveriyi gösteriyorlar

* Ucuz krediyi farklı yol ve yöntemlerle farklı alanlara kullanmak isteyenlerin serzenişini görüyoruz; yatırım yapmak isteyenlere kamu bankaları üzerinden her türlü desteği veriyoruz

* Enflasyon baskısından kurtularak, önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü ve bunun hissedilir şekilde yaşandığı bir döneme girmiş olacağız

* Önümüzdeki dönem ödemeler dengesiyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok

* Suudi Arabistan ile iki ülkenin çıkarına gelişen bir ekonomik yapı var; Suudi heyet Aralık başında gelecek, Ocak sonuna doğru da biz iş dünyasını götüreceğiz ki ilişkileri sıkılaştıralım

* Dünya genelindeki resesyon elbette bizi bir miktar etkileyecek ama onların yaşadığı şiddette yaşamayacağımızı söyleyebilirim

* Togg’u bakanlarımız başta olmak üzere tüm yetkililere, valilere göndererek Türkiye çapında yayılmasını, görünümünü sağlamış olacağız

* (Togg için) Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri verecekler