Togg’un ilk fabrikası açıldı

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (Togg) ilk fabrikası Bursa’nın Gemlik ilçesinde açıldı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine yaklaşık üç sene önce bir araya gelen beş büyük firma yerli otomobil üretmek üzere konsorsiyum oluşturmuştu. Erdoğan’ın “Babayiğitler” diye seslendiği konsorsiyumun üyeleri Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell, son aşamaya yaklaştı ve Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim’de Togg’un Gemlik Kampüsü’nün açılış töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin önümüzdeki yıl martta yollarda olacağını söylemişti. Farklı modelleri olan elektrikli otomobil markası Togg’un ilk olarak C segmenti SUV modeli piyasaya sürülecek. Varank otomobilin yüzde 51 yerlilikle çıkacağını 2025’te ise bu oranın yüzde 65’i aşacağını iddia etmişti. Bakan aracın motorunun ‘yurt dışından geleceğini fakat bunu da yerlileştirmek için çalışılacağını’ öne sürmüştü.

Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle otomobil fiyatları yükselişte. Türkiye’de buna dövizdeki rekorlar ve ek vergilerin getirdiği zamlar da ekleniyor.

Uzmanlar, bataryalarının ithal edilmesi nedeniyle dövize endeksli yerli otomobilin fiyatının en az 1 milyon TL olmasını bekliyor.

AA’nın aktardığına göre otomobilin şarj süresinin hızlı şarj istasyonuyla 30 dakika, menzilininse 300 veya 500 kilometre olması bekleniyor. Arabanın gücü 200 veya 400 beygir, hızlanmsı da 0-100 km/s pakete göre 7,6 veya 4,8 saniye olacağı açıklandı.

Hatchback üretilmeyecek

Bugün açılışta konuşan Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, 2025’in ilk yarısında arabanın sedan modelinin çıkacağını, 2026’ta cross coupe modelinin piyasaya sürüleceğini iddia etti. Karakaş, hatchback üretmekten vazgeçtiklerini söyledi.

Karakaş ‘TOGG’ diye yazıldığı bilinen marka isminin ‘daha samimi olması için’ bundan sonra ‘Togg’ diye yazılacağını söyledi.

İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.



<💙><🧿><😉>#Togg pic.twitter.com/jGeq3WIAEl — Togg (@Togg2022) October 29, 2022

Daha sonra ilk arabalar banttan indi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kullandığı araba sunum sahnesine geldi. Arabadan inen Erdoğan, kürsüye geçip konuştu.

‘Akıllı cihaz’ vurguları

Fabrikanın açılışında öne çıkan kelimeler ‘yaşam alanı’ ve ‘akıllı cihaz’ kavramları öne çıktı. CEO’dan kürsüde konuşan Varank ve suncular Cem ve Seda Öğretir arabanın bir ‘akıllı cihaz’ olduğunu öne sürerek içindeki donanımın günlük yaşam için verimli olduğunu vurgulamaya çalıştı.

Erdoğan’sa konuşmasında “Yanında durduğumuz araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg’u akıllı cihaz olarak tarif ediyor” dedi.

Fiyat şubatta belli olacak

Cumhurbaşkanı konuşmasında ‘projeleri engellemek isteyenler’ diye isim vermeyerek tanımladığı grubu sık sık hedef aldı.

Erdoğan, aracın fiyatının ön siparişlerin çıkacağı şubatta belli olacağını söyleyerek “‘Babayiğitler’le beraber karar vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı kamu ve özel banka yöneticilerini arabanın rahat satın alınması için ‘ellerini taşın altına koymaya’ çağırdı. Daha sonra ‘babayiğitler’ ve Bakan Varank sahneye geldi, Erdoğan’a ilk aracın anahtarını teslim etti.