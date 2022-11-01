Mahir Ünal’ı istifaya götüren süreç nasıl gelişti?

ALTAN SANCAR

Kulislere göre Cumhuriyet’in dili, alfabeyi değiştirmesiyle ‘düşünmeyi engellediğini’ iddia ettiği konuşması sonrası gelen tepkilerle istifa eden AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın bu sürece gelmesinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘düzeltme yeterli değil’ çıkışı kadar, AKP içinde durduğu çizgi de etkin.

Ünal (ortada) istifasını duyurduğu dünkü AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısına giderken. (Fotoğraf: AA)

AKP’li Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8’inci Kitap ve Kültür Fuarı’ndaki konuşmasında “Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözlerini sarf etmiş, ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’den, “Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler” diye tepki gelmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Cumhuriyeti kuranları kötüleyip, vatanı satanları yüceltenlerin, hürriyetin tarihini beğenmeyip, istibdatın tarihini yazma heveslerinin ardında ne yattığını da çok iyi biliyoruz” derken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz bilmez miyiz Asrika’yı, Sadat’ı… Ama Mahir Ünal’a söyleyin; bu sözlerinin fikir babaları, bizi karşılarında görünce içeriye kaçtı” demişti.

Ünal’sa ‘eleştirileri kabul ettiğini’ ve ‘ses bayrağı Türkçeyle gurur duyduğunu’ söylemişti. Ertesi günse ‘görevinden affını talep ettiğini’ açıklayarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmişti.

‘Sansür yasası’nda Bahçeli’nin tepkisini çekti iddiası

AKP kulislerine göre Ünal’ın görevinden ayrılmasına yol açan yolculukta farklı ‘kırılma noktaları’ var. İddiaya göre Ünal ocakta görevinden alınan eski Adalet bakanı Abdulhamit Gül gibi AKP içindeki ‘ılımlılar’ arasında değerlendiriliyor.

AKP’liler parti politikaları konusunda ‘tavizsiz’ olduğunu söyledikleri Ünal için, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük sevgisi var” diyor. AKP’lilere göre Ünal, bugüne gelmeden önce, Meclis’te geçtiğimiz ay kabul edilen ve muhalefet tarafından ‘sansür yasası’ olarak adlandırılan yasanın bazı maddelerine ‘kimi AKP’liler gibi sessiz itirazı’yla Bahçeli’nin tepkisini çekti.

Meclis kulislerinde geçtiğimiz yaz aylarında dolaşan iddiaya göre yasanın görüşmelerinin sonbahara kalmasında etkili olan çok sayıda isimden biri de Ünal’dı.

İddiaya göre Ünal, yasanın tamamına olmasa da kimi maddelerinin, yine AKP içinden bazı isimler gibi ‘yumuşatılması’nı savunuyordu. Kamuoyundaki tepkileri ve takvimin sıkışıklığını da gören Ünal’a yakın isimlerden de tam da o günlerde yasa teklifinin görüşmelerinin yeni döneme kalacağına dair bilgiler gazetecilik örgütlerine iletildi ve nihayetinde görüşmeler yeni döneme kaldı. Ünal ise yasaya karşı olduğu yönündeki iddiaları kamuoyu önünde reddetmeyi tercih etti.

Bahçeli’den ilk tepki

Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 1 Eylül tarihinde partisinin genel merkezindeki açıklama işleri değiştirdi: “Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır.”

Bu açıklamanın ardından Meclis’in açılmasına kısa süre kala 24 Eylül’de konuşan Ünal ilk gündem maddesinin sosyal medya yasası olduğunu söyledi.

Ünal, tam bir hafta sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’la Meclis’te görüştü. CHP’lilerin aktardığına göre bu görüşmede Ünal’la birlikte alanında uzman bazı bürokratlar katıldı.

Görüşmede CHP’lilerin dile getirdiği küçük değişiklikler dahi kabul edilmedi ve Meclis Genel Kurulu teklifin görüşmelerine başladı. Bu görüşme sonrası CHP’de AKP ve MHP’nin teklifi değiştireceğine dair umut kalmadı.

‘Bahçeli izahati yeterli görmemiş‘

AKP’liler tam da bu durumun Ünal açısından bugüne gelişte ‘ilk kırılma noktası’ olduğunu düşünüyor. Bahçeli’nin ilk tepkisinin de yine isim vermeden buradan geldiğini düşünen partili bir isim, şunları diyor: “Mahir Bey düşündüklerinden taviz vermeyen bir politikacı. Fakat anlıyoruz ki partisinin yıpranmaması için, sessizce itiraz ettiği bu yasa için bile canla başla çalıştı. Bunun nedeni ise cumhurbaşkanımıza duyduğu sevgiydi.”

Ünal’ın daha sonra Kahramanmaraş’taki açıklamalar sonrası da Bahçeli tarafından açıktan eleştirildiğini hatırlatan AKP’li ismin yorumu şöyle: “Mahir Bey aslında bir izahat yapmıştı. Hatta izahat konusunda partimizin yöneticileri de bilgi sahibiydi. Lakin duyduğumuza göre, Sayın Bahçeli bu noktada bunu yeterli görmemiş. En nihayetinde de Mahir Bey, cumhurbaşkanımız ile görüşerek partinin yıpranmaması adına bu kararda ortaklaşmış.”

Partililer ayrıca Ünal’ın AKP içinde pozisyonunda bir değişiklik olmadığını, grup başkanvekili olmasa da dahi önemli bir yerde bulunmaya devam edeceğini düşünüyor.

Ünal ilk değil: Eker de bakan olamamıştı

AKP’de Bahçeli’nin itirazları ile görevden ayrılan Ünal’ın ilk olmadığı da biliniyor. MHP’nin tarım ve orman bakanlığı için Mehdi Eker’in ismini veto ettiği, bu nedenle Eker’in yerine son anda Vahit Kirişçi’nin atandığı da uzun süre AKP kulislerinde konuşulmuştu.