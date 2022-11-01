DSÖ uyardı: Pakistan çöküşün eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yaz sellere teslim olan Pakistan’da sekiz milyon kişinin tıbbi yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

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DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Rick Brennan, Cenevre’de gazetecilere açıklamasında Pakistan’ın ‘çöküşün eşiğinde’ olduğunu vurguladı.

DW Türkçe’nin haberine göre muhtaç durumdakilere yardım için DSÖ’ye 81 milyon dolar tahsis edildiğini söyleyen Brennan, Birleşmiş Milletler’in (BM) Pakistan için öngördüğü 816 milyon avroluk toplam yardımın şimdiye kadar sadece yüzde 16’sının toplanabildiğini söyledi.

Pakistan’da Muson yağmurları nedeniyle geçen yaz döneminde meydana gelen sellerde resmi sayılara göre 1600’den fazla kişi hayatını kaybetti. 225 milyon nüfuslu ülkede birçok kişi evsiz kalırken sayısız köprü, yol, ev, tarla, hastane ve klinik sellerin neden olduğu tahribat sonucunda kullanılamaz hale geldi.

‘Temiz içme suyu yok’

Brennan selin çekilmesiyle ülkenin sivrisinek yatağına dönüştüğünü, birçok yerde temiz içme suyu olmadığını ve lağım sularının doğru bir biçimde tahliye edilemediğine dikkat çekti. Ülkede ishal hastalığının yaygınlaştığını belirten Brennan, temmuz ve ekim arasında 540 bin sıtma vakası kaydedildiğini söyledi.

Pakistan’da binlerce sıtma hastası yeterli tedavi görmediği için hayatını kaybediyor. Kalıcı bir biçimde yetersiz beslenen çocukların sayısı artıyor. Seller nedeniyle bir sonraki hasat döneminin nasıl olacağı da belirsizliğini koruyor. Ülkede açlık krizinin yaşanmasını önlemek için bu hafta içinde Rusya’dan 300 bin ton buğday sipariş etti.