‘Başörtüsü’ne dair dört anket: Kılıçdaroğlu’nun çıkışı yerinde miydi?

MetroPOLL’ün anketine göre Türkiye’de bir başörtüsü sorunu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 8, olmadığını düşünenlerin oranıysa yüzde 90,1.

Katılımcıların yüzde 34,9’u CHP’nin iktidar olması durumunda başörtüsü yasağının geleceğini düşünüyor. Bu grubun büyük çoğunluğunu AKP ve MHP’ye oy vereceğini söyleyen katılımcılar oluşturdu.

Fotoğraf: Reuters

CHP, olası bir iktidar değişiminde, muhafazakar kesimdeki yaşam tarzı ve giyim konusundaki ‘kazanımların’ kaybedileceği endişesini gidermek için çeşitli adımlar atıyor. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da topa girmiş, “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti.

Tartışmaların seçmendeki karşılığıysa merak edilen diğer konular arasında.

Türkiye’nin Nabzı 2022 anketinde, 2 bin 145 kişiye, “Sizce şu anda üniversitelerde ve kamu kurumlarında çalışanlar için bir başörtüsü sorunu var mı” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 90,1’i “Sorun yok” derken, yüzde 8’i “Var” dedi. Cevap vermeyenlerin oranıysa yüzde 1,9.

Katılımcıların gelecek seçimde oy vereceğini söylediği partilere göre dağılımdaysa, HDP’liler bu konuda sorun olduğunu düşünenler arasında yüzde 14’le birinci sırada. AKP’lilerin yüzde 4,9, CHP’lilerin yüzde 9’u, İYİ Partililerin yüzde 7’si, MHP’lilerinse yüzde 4,8’i ülkede bir başörtüsü sorunu olduğunu düşünmüyor.

Grafikler: MetroPOLL

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı doğru mu?

CHP genel başkanının ‘başörtüsüne yasal güvence’ çıkışı da ankette soruldu. Kılıçdaroğlu’nun çıkışını doğru bulanların oranı yüzde 37,6’yken, yanlış bulanların oranı yüzde 55,7 olarak kaydedildi. Yanıt vermeyenler yüzde 6,7 oranında.

AKP’lilerin yüzde 13,5’i Kılıçdaroğlu’nu bu konuda haklı bulurken, CHP’lilerin yüzde 68,8’i, İYİ Partililerin yüzde 55,4’ü, HDP’lilerin yüzde 59,9’u, MHP’lilerin de yüzde 12,4’ü, Deva Partililerin yüzde 50’si, Saadet Partililerin yüzde 66,7’si bu çıkışı doğru buldu.

CHP gelirse başörtüsü yasağı gelir mi?

CHP iktidara gelirse başörtüsü yasağının geri geleceği endişesi de seçmenlere soruldu. Buna göre geri geleceğini düşünenlerin oranı yüzde 34,9, gelmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 60,4. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 4,7.

AKP ve MHP’lilerin büyük çoğunluğu yasağın geleceğini düşünüyor.

“CHP iktidara gelirse üniversiteler ve devlet dairelerinde çalışanlar için başörtüsü yasağı geri gelir mi” sorusuna AKP’lilerin yüzde 62,9’u, CHP’lilerin yüzde 6,5’i, İYİ Partililerin yüzde 5,7’si, HDP’lilerin yüzde 11,7’si, MHP’lilerin yüzde 59,4’ü, DEVA Partililerin yüzde 26,9’u, Saadet Partililerin yüzde 8,3’ü “Evet” yanıtını verdi.

Soruya “Evet” yanıtını verenlerin yüzde 40,8’i kendisinin veya eşinin başörtüsü kullandığını söylerken, yüzde 55,4’ü kullanmadığını söyledi.

“Hayır” yanıtını verenlerinse yüzde 26,8’i kendisinin veya eşinin başörtüsü kullandığını, yüzde 67,5’i kullanmadığını söyledi.

Kadınlar endişeli mi

Sokakta yaşayan kadınların endişeli olup olmadığı da ankette soruldu. Buna göre kadınların sokakta istediği kıyafetle dolaşmaktan endişeli olduklarını düşünenlerin oranı yüzde 26,1, olmadıklarını düşünenlerin oranıysa yüzde 72,4. Fikir belirtmeyenler de yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Kadınların istediği kıyafetle sokakta özgürce dolaştıklarını düşünenlerin oranı AKP’de ve MHP’de yüksek, sırasıyla yüzde 85,6 ve yüzde 95,5.

Bu oran CHP’de yüzde 55,2, İYİ Parti’de yüzde 61, HDP’de yüzde 50, DEVA’da yüzde 100, Saadet Partisi’nde de yüzde 66,7 oranında.