CHP’li Özel: 1 No’lu kararnamemiz hazır, insan kaynağı sorunumuz yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi halinde 2 bin bürokratın görevini bırakacağı iddiasına ilişkin “1 No’lu kararname taslağı hazır. Bir sıkıntı olmaz, insan kaynağı sorunumuz yok, fazlamız var” dedi.

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Diken, Ankara’da CHP’de siyaset yapan eski bürokratların, ‘liyakatine güvenilen’ bürokratlardan oluşan bir atama listesi hazırladığı ve çalışmalarda son aşamaya geldiğini haber yapmıştı.

CHP’li kaynaklar, belirlenen isimlerin çoğunun cumhurbaşkanı değişimi halinde görev süresi dolacak makamlara yönelik olduğunu belirtmişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da altılı masadaki diğer partiler gibi kendilerinin de bürokrat listesi üzerinde çalıştıklarını, ama masada henüz ortak havuz oluşturulmadığını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki “Görev süreleri atandıkları tarihte görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresini geçemez” ifadesine göre, seçimlerle birlikte 2 bin bürokratın görev süresinin dolması bekleniyor.

CHP’li Özel, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları halinde görev süreleri dolacak bürokratlarla ilgili “1 No’lu kararname taslağı hazır. Bir sıkıntı olmaz, insan kaynağı sorunumuz yok, fazlamız var” dedi.

‘Kolay değil’

Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuşan Özel, AKP’nin açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun CHP’nin iki sene önce ilan ettiği ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ beyannamesinin doğrudan kopyası olduğunu söyledi: “‘Hepimiz aynı gemideyiz’ diyorlar ama düne kadar düşman hukuk uyguluyorlardı. Seçimlere yedi ay kala 20 yıldır yaptıklarını, özellikle de son yedi yıldır yaptıklarını bir söylemle değiştirdiklerine inandırmaları o kadar kolay değil. Siyasette büyük barış olabilir ama gelinen noktada kutuplaştırmayı aşacak olan sandıktaki seçmen iradesidir. Bir sonraki iktidarın bugünkü gibi davranmaması iklimi değiştirecek.

Tanıdığım iktidar ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ söylemini ölçme değerlendirmeye tabi tutacaktır; oyları artıyorsa yumuşamaya devam ederler, düşüyorsa sertleşmeye geri dönerler.”

‘Anayasa değişikliği zemini yok’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçmenlerden genellikle işsizlik ve yoksulluk nedeniyle şikayetlerin geldiğini fakat ‘giyim kuşam’a karışılacağı düşüncesiyle bir tedirginlik oluştuğunu kaydeden Özel, ‘başörtüsüne güvence’ çıkışının altında yatan nedeniyse şöyle anlattı: ”Genel başkan kapalı kapılar ardında verdiği teminatı bir kanun değişikliği ile önermek istedi. Anayasa değişikliği önerisi imkânı da vardı. Ancak Türkiye’de basında haber yapma özgürlüğü sorunu var mı, var. Oysa Anayasa’da ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ deniyor. Ancak sansür kanunu çıkıyor. Kanun ve anayasa değiştirmek Meclis’in yetkileri arasındadır. Ancak TBMM başkanı da tarafgir davranıyor. TBMM başkanı siyasal aktivizm yapmasın, tarafsız olsun, Meclis’in gücünü artırsın. Şimdi bu düzenlemeye bir de ailenin korunması adı altında farklı bir madde getiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir miting vardı, ailenin korunması adı altında fırsatçılıkla, kendileri açısından o kitlelere ‘Bakın biz sizin için bir şeyler yaptık’ diyecekler. Sonuç itibarıyla demokrasi anlayışımız gereği metinlerini göreceğiz. Kurumsal olarak, parti yetkili organları değerlendirir, kararını verir. Kişisel kanaatim, bu mantalite ve iş görüş biçimiyle anayasa değişikliği yapma zaman ve zeminimiz yok.”

‘Akşener herhalde birilerinin aramızı bozmaya çalıştığını söylüyor’

‘İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’de kime şımarık dedi’ sorusuna da yanıt veren Özel, şunları kaydetti: “Sayın Akşener’in söylediği sözleri ben üstüme almadım, CHP’li yöneticilerin aldığını da düşünmüyorum. Genel başkan partide, sürekli ‘Bu partinin görüşlerini genel başkan, parti sözcüsü ve üç grup başkanvekili açıklar’ diyor. Meral hanım herhalde birilerinin aramızı bozmaya çalıştığını söylüyor, ama o şımarıklar CHP içinde yok. Partinin seçilmişleri ve resmi olarak görevlerini yürütenler bu konuda çok özenli. 15 vekil meselesinde, Kemal bey bunu ‘İleride diyetini isteriz’ diye yapmadı, Meral Hanım da ‘Ben borcumu öderim’ diye kabul etmedi.”

‘Adaylıkta Kemal bey fedakarlığı seçer’

Kılıçdaroğlu’nun seçim hakkındaki çıkışlarının bireysel olarak anlaşıldığını fakat bunları parti bağlamında ifade ettiğini anlatan Özel, şunları söyledi: “Kemal beyin pek çok açıklaması kişisel adaylık talebi olarak okunuyor oysa CHP’nin iktidar talebi olarak okunması lazım. Siyasetteki genel akışa göre CHP’nin içinde genel başkanın adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat var. Ancak kararı altılı masa verecek. Kemal bey ufacık bir sorun olsa talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer. İktidar ve yakınları ‘Aday niye belirlenmiyor’ diye soruyorlar. Cumhur İttifakı bundan niye rahatsız? Acele ettiriyorlarsa, belirlemeyerek iyi bir şey yapıyoruz. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu tercih etmiyor, ondan çekiniyor.”