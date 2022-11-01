RTÜK üyeliğine AKP kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

Boş kalan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği kontenjanına AKP kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi.

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Üç ay önce AKP’li Taha Yücel’in başka bir göreve getirilmesiyle boşalan RTÜK koltuğuna Meclis aritmetiğine göre İYİ Partili bir ismin getirilmesi gerekiyordu. Ancak RTÜK Başkanı Şahin, seçime dair yazıyı üç ay boyunca Meclis’e göndermedi.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla bu koltuğun yine AKP’ye verileceğini açıklamış; “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de üç aydır boş olan üyelik için seçim yazısını ‘gönül rahatlığıyla’ artık TBMM’ye gönderebilir” demişti.

Fakat AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim’de partisinden ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba’nın bu kararıyla boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçmişti.

AKP, aynı gün üye seçimini Fakıbaba’nın istifası kesinleşmeden düzenleyerek kurula kendi partilerinden bir ismi getirmeyi hedeflemiş ancak muhalefetin direnciyle sonrası bu tutumdan vazgeçilmişti.

Ancak 26 Ekim’de Meclis Başkanlığı’nın aldığı kararla 1 Temmuz’daki Meclis aritmetiği esas alınarak boş kontenjan AKP’ye verilmişti.

Meclis’teki bugünkü oylamayla boş kalan kontenjan Hacıarifoğlu’na verildi.