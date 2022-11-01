Kılıçdaroğlu Londra yolcusu: ‘Büyük planlarım var, kasım sonunu bekleyin’

Bu akşam Britanya’nın başkenti Londra’ya gideceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in Türkiye için çok büyük planları var, kasım sonunu bekleyin” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, bugün partisinin TBMM’deki grup toplantısından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye’ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi öz gücümüzün yanı sıra ‘temiz’ yabancı yatırıma ihtiyaç var.

* Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye’nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra’ya gidiyorum. Temiz para gelirse kirli para gider. Bu para hem halka iner, hem işsizliği bitirir, hem uyuşturucuyu sokaklarımızdan söküp atar.

* Sürüklendiğimiz kriz girdabının tek çözümü budur: Temiz yatırım, güçlü üretim. Bay Kemal’in Türkiye için çok büyük planları var, kasım sonunu bekleyin.