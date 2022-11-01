Finlandiya, NATO için Türkiye’yi bekliyor: Olabildiğince çabuk onaylanmalı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan’ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurlarını ‘olabildiğince çabuk’ onaylaması için çağrıda bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık olarak Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin terör şüphelisi olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadelede adımlar atacaklarını belirtmişti. Türkiye’yle beraber Macaristan, iki ülkenin NATO üyeliğini henüz onaylamadı.

Başbakan Marin, Türkiye ve Macaristan’a çağrıda bulunarak şunları dedi: “Tüm gözler şu an Macaristan ve Türkiye’de. Bu ülkelerin de üyelik başvurularımızı onaylamasını bekliyoruz. Bunun olabildiğince çabuk olmasının önemli olduğunu düşünüyorum.”

Ankara’ya ziyaret olacak ama tarih belli değil

İsveç başbakanıysa Türkiye ile kendisinin, Ankara’yı ziyaret etmesi konusunda anlaştıklarını ancak ziyaretin ne zaman olacağına daha sonra karar verileceğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, geçtiğimiz günlerde ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkında Macaristan ve Türkiye’nin yakında karar almasını beklediklerini söyledi. İsveç ayrıca, ekim başında, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir mektubu Türkiye’ye göndermişti.

NATO Genel Jens Stoltenberg de, geçtiğimiz hafta, yakın zamanda Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini açıklamıştı.