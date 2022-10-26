NATO genel sekreteri: Yakın zamanda Türkiye’de Erdoğan’la görüşeceğim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek yakın gelecekte Türkiye’ye gidip Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini söyledi.

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Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca’yla NATO karargahında görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında konuşan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili “İsveç ve Türkiye’nin ortak muhtırayı uygulamak için birlikte çalışmalarını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un Erdoğan’la görüşeceğini anımsatan Stoltenberg, “Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek için ben de Türkiye’ye gideceğim” dedi.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin, tüm üye ülkelerin parlamentosunda onaylanacağından emin olduğunu belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık olarak Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin terör şüphelisi olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadelede adımlar atacaklarını belirtmişti.

Şu an, NATO üyesi ülkelerden sadece Macaristan ve Türkiye, Finlandiya’yla İsveç’in üyeliğini henüz onaylamadı.

‘Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz’

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de şunları söyledi: “Savaş ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna’nın müzakere masasında neler başarabileceğinin tamamen savaş alanındaki güce bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla askeri destek sağlayarak müzakere masasında onların elini güçlendirmemiz gerekiyor ve NATO müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu.”