ABD Temsilciler Meclisi başkanı: Tayvan’a silah satışına devam etmeliyiz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, “Tayvan’a silah satışına devam etmeliyiz” dedi.

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McCarthy, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile California’daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi’ndeki görüşmelerinin ardından görüşmeye katılan bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri ile basın açıklaması yaptı.

ABD’nin Tayvan’a desteğinin önemini vurgulayan McCarthy, bu kapsamda atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

“Tayvan’a silah satışına devam etmeli ve bu satışların Tayvan’a zamanında ulaşmasını sağlamalıyız. İkinci olarak, özellikle ticaret ve teknoloji alanında ekonomik işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Üçüncüsü, ortak değerlerimizi dünya sahnesinde tanıtmaya devam etmeliyiz.”

McCarthy, dünyadaki gerilimin Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyesinde olduğu görüşünü paylaşarak Tayvan lideriyle bugünkü görüşmelerinin barış ve istikrar kapsamında önemli olduğunu vurguladı.

‘Niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil’

Pekin yönetimi ile gerilimin tırmanmasına neden olmakla ilgili bir endişesi olup olmadığına ilişkin soruya McCarthy, “Hayır, niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil” yanıtını verdi.

McCarthy, barıştan yana olduklarının altını çizerek, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptı. Tayvan’ı ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili sorulara McCarthy, henüz böyle bir planın gündemde olmadığını ancak olmayacağı anlamına da gelmediği yanıtını verdi.

Olası Tayvan ziyaretini yalnız değil her iki partiden de temsilcilerle yapabileceğini söyleyen McCarthy, “Çin, bana nereye gidebileceğimi veya kiminle konuşabileceğimi söyleyemez” şeklinde konuştu.