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Yaramazlara biraz batar!

Çin’i kızdıracak hamle: ABD’den Tayvan’a 428 milyon dolarlık askeri satış onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’a toplam değeri 428 milyon dolar olan askeri satışa onay verdi.

Tayvan ve ABD bayrakları. Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Çin ile ihtilaflı Tayvan’a iki ayrı askeri satışın onaylandığını açıkladı.


Konuyla ilgili ajanstan, ABD Kongresi’ne tebligat gönderildi.

Tebligatta, Tayvan’a 330 ve 98 milyon dolar değerinde ‘F-16’ ve ‘C-130’ uçak filosu ile silah sistemlerinin yedek parçaları dahil askeri satışa onay verildiği belirtildi.

Ajanstan yapılan açıklamada, muhtemel satışların, ABD’nin ekonomik, ulusal ve güvenlik çıkarları ile alıcının güvenilir savunma kapasitesini sürdürmeye yönelik girişimlerine de hizmet ettiği kaydedildi.

Tayvan ve ABD-Çin gerginliği

Ağustos başında, ABD Temsilciler Meclisi’nin o dönemki başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Tatbikatlar sırasında Çin’in fırlattığı bazı füzeler Tayvan ve Japonya yakınlarına düşmüştü.

Çin’in ada çevresindeki askeri faaliyetleri de uzun süre devam etmişti. Tayvan, Çin’e ait çok sayıda uçak ve gemilerin ada çevresinde görüldüğünü açıklamıştı. Tayvan, özellikle Çin’e ait drone ve insansız hava araçlarının Çin kıyılarına az mesafede bulunan Tayvan’a ait adaların defalarca yakınından uçtuğunu duyurmuştu. Tayvan, Çin’in drone’larına uyarı ateşi açmıştı.

Tayvan, Çin’in kendisine saldıracağını iddia etmişti. ABD Başkanı Joe Biden’sa, Çin’in saldırması durumunda Tayvan’ı savunacaklarını açıklamıştı.

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