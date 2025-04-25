ABD Başkanı Donald Trump, “Ben, dev bir mağazayım. Devasa, güzel bir mağaza ve herkes oradan alışveriş yapmak istiyor” dedi.

Trump, 2 Nisan’da ABD’nin diğer ülkelere karşılıklı vergi uygulayacağını açıklamış ve ülkeden ülkeye değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

Time’a konuşan Trump, kendisine sorulan vergi sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

“Ben, dev bir mağazayım. Devasa, güzel bir mağaza ve herkes oradan alışveriş yapmak istiyor. Amerikan halkı adına mağazanın sahibi benim ve fiyatları ben belirliyorum. ‘Buradan alışveriş yapmak istiyorsanız ödemeniz gereken ücret budur’ diyorum.”

Ne olmuştu?

Trump, ABD’nin ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergileri açıkladı.

Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Toplam oran önceki vergilerle birlikte yüzde 54’e ulaştı.

Çin bu adıma yüzde 34’lük vergiyle yanıt verdi.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre verdi ve misillemeden vazgeçmezse yüzde 50 ek vergi daha getirileceğini açıkladı. Ardından Çin’e gümrük vergileri yüzde 104’e çıkarıldı.

Çin geri adım atmadığı gibi yüzde 34’lük oranı 84’e çıkardı.

Trump bunu ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye niteledi, ardından ABD, Çin ürünlerine vergiyi yüzde 125’e çıkardı. Bunun üzerine Çin de ABD için gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkardı.

Ardından açıklama yapan Beyaz Saray, Çin’e toplam vergi oranının öncekilerle birlikte toplam yüzde 145 olduğunu duyurdu.

Trump tarifeleri 9 Nisan’da Çin hariç ABD’nin diğer ticaret ortakları için 90 günlüğüne erteledi.