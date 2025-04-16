ABD: Çin yüzde 245'e varan tarifelerle karşı karşıya

ABD, Çin’in yüzde 245’e varan gümrük tarifesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

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Beyaz Saray’ın yeni açıklaması şöyle:

* Başkan Donald Trump ilk günden itibaren Amerika’nın ekonomisini yeniden büyük hale getirmek için Önce Amerika Ticaret Politikası’nı uygulamaya koymuştur.

* ‘Kurtuluş Günü’nde (tarifelerin açıklandığı 2 Nisan) Trump oyun alanını eşitlemek ve Amerika’nın ulusal güvenliğini korumak amacıyla tüm ülkelere yüzde 10 gümrük vergisi ve ABD’nin en büyük ticaret açığı verdiği ülkelere de karşılıklı olarak daha yüksek gümrük vergileri getirdi.

* 75’ten fazla ülke yeni ticaret anlaşmalarını görüşmek üzere şimdiden temasa geçti. Sonuç olarak misilleme yapan Çin hariç yüksek gümrük vergileri şu anda duraklatılmış durumda.

* Çin misilleme eylemlerinin bir sonucu olarak şimdi ABD’ye yapılan ithalatta yüzde 245’e varan bir gümrük vergisiyle karşı karşıya.

Ne olmuştu?

Trump, 2 Nisan’da ABD’nin ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergileri açıkladı.

Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Toplam oran önceki vergilerle birlikte yüzde 54’e ulaştı.

Çin bu adıma ABD’nin uyguladığı oranla eşit şekilde yüzde 34’lük tarifeyle yanıt verdi.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre verdi ve misillemeden vazgeçmezse yüzde 50 ek vergi daha getirileceğini açıkladı. Ardından Çin’e gümrük vergileri yüzde 104’e çıkarıldı.

Çin ise geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi.

Trump bunu ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye niteledi, ardından ABD, Çin ürünlerine vergiyi yüzde 125’e çıkardı. Bunun üzerine Çin de ABD için gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkardı.

Ardından açıklama yapan Beyaz Saray, Çin’e toplam vergi oranının öncekilerle birlikte toplam yüzde 145 olduğunu duyurdu.

Trump tarifeleri 9 Nisan’da Çin hariç ABD’nin diğer ticaret ortakları için 90 günlüğüne erteledi.