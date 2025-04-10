ABD: Çin'den alınacak gümrük vergisi oranı toplam yüzde 145

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gümrük vergilerini yüzde 125’e çıkarmasının ardından alınacak toplam vergi oranının öncekilerle birlikte toplam yüzde 145 olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

Trump 2 Nisan’da ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergilerini açıklamıştı. Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Önceki vergilerle birlikte toplam oran yüzde 54’e ulaşmıştı.

Çin ABD’nin bu adımına, ABD’nin uyguladığı oranla eşit şekilde, yüzde 34’lük tarifeyle yanıt vermişti.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre vermiş, bu misillemeden vazgeçmezse yüzde 54’e ek yüzde 50 vergi alacağını açıklamıştı.

Böylece ABD Çin’e gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardı. Çin ise geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi.

Trump, dünkü açıklamasında Çin’in bu cevabını ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye niteleyip toplamda yüzde 104’lük vergiyi yüzde 125’e çıkarmıştı. Öte yandan diğer ticaret ortakları içinse gümrük vergilerini 90 günlüğüne ertelemişti.

Tarife savaşı kızışırken bugün Çin’den “Geri adım atmayacağız” mesajı geldi.

ABD’nin açıkladığı vergilerin birbirine eklenip eklenmeyeceği bilinmiyordu. CNN‘in aktardığına göre Beyaz Saray, Çin’den ABD’ye gelen malların artık en az yüzde 145 gümrük vergisine tabi olduğunu duyurdu.

Yani yüzde 125’lik ek gümrük vergisi halihazırda yürürlükte olan yüzde 20’lik gümrük vergisinin üzerine eklenecek.

Trump bu yüzde 20’lik vergiyi göreve geldikten sonra düzensiz göçmen ve ‘fentanil’ adlı uyuşturucunun akışını gerekçe göstererek getirmişti. Aynı gerekçeyle komşu ülkeler Kanada ve Meksiya’ya da gümrük vergileri açıklanmıştı.