Çin'in son tarife artışına ABD aldırmadı: Onlar kaybeder

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in ABD’den ithal ürünlere vergiyi yüzde 84’e yükseltme kararı için “Onlar kaybeder” dedi.

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ABD’yle Çin arasındaki ‘tarife savaşı’ sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da tüm ülkelere karşılıklı tarife açıklamış, Çin’e ek yüzde 34 gümrük vergisi getirmişti. Çin buna aynı oranda ek tarifeyle karşılık vermişti.

Ardından Trump, Çin’den ek tarifeyi çekmesini istemiş, aksi takdirde yüzde 50 ek vergi daha getireceğini söylemişti. ABD dün bu kapsamda Çin’e asgari gümrük tarifesini yüzde 104’e çıkarmıştı.

Çin buna karşılık bugün yine artışa giderek ABD’den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84’e yükseltmişti.

Çin’in son misillemesini FOX News‘e değerlendiren Bessent, şunları söyledi: “Trump yönetimi, Çin’le müzakere etmeyi umuyor. Çin tarafının müzakereye gelmek istememesi talihsiz bir durum çünkü uluslararası ticaret sisteminde en berbat suçlular onlar. Modern dünya tarihindeki en dengesiz ekonomiye sahipler.”

Bessent şöyle devam etti: “Bu tırmanışta (tarife artışının) onlar kaybeder. ABD’nin Çin’e ihracatı onlara kıyasla beş kat fazla. Bu yüzden tarifelerini artırabilirler. Ne olacak ki?”

‘Her şey masada’

Bessent, ABD’li yatırımcıların hisse satın alarak Pekin yönetimine katkı sağlaması nedeniyle Çin hisselerini ABD borsasından kaldırmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin soruyaysa şu yanıtı verdi:

“Bence her şey masada. Güvenlikle ilgili değeri yüksek ürünler için ihracat kontrolleri uygulayacağız ve ABD’li yatırımcıların Çinli askeri teçhizatlara fon sağlayan yatırımlar yapmaması gerekiyor.

Bu başkan (Donald) Trump’ın kararı olacak. Ancak günün sonunda Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kişisel ilişkileri çok iyi. Bunun en yüksek seviyede çözüme kavuşturulacağına inanıyorum.”