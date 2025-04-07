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Yaramazlara biraz batar!

Deutsche Bank da altın tahminini yükseltti

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank da altın tahminini yükseltti.

Fotoğraf: AA

Banka ons altının 2025’te ortalama 3 bin 139 dolara, 2026’daysa 3 bin 700 dolara yükselmesini bekliyor. Banka 2025 yıl sonu tahminiyse 3 bin 350 dolar.


Deutsche Bank’ın önceki tahmini 2025 için 2 bin 725, 2026 içinse 2 bin 900 dolardı.

CNBC-e’nin haberine göre banka son haftalardaki fiyat düzeltmesine rağmen altının uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirtti.

Kısa süre önce HSBC, Goldman Sachs ve Bank of America (BofA) Ada altın tahminlerini yükseltmişti.

Altın üç haftanın en düşük seviyesinde

Altın fiyatları bugün üç haftanın en düşük seviyesine indi.

Fiyatlardaki gerilemeye gösterilen gerekçe, bazı yatırımcıların kâr realizasyonu ya da diğer varlıklardaki zararlarını karşılamak için altınlarını satması.

Ons altın gün içinde 2.972,4 dolara kadar geriledi.

15:18 itibarıyla ons altın 3.029,04 dolar, gram altınsa 3.701,943 lira.

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