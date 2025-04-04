HSBC altın tahminini yükseltti

Londra merkezli HSBC, 2025 ve 2026’ya ilişkin altın tahminlerini yükseltti.

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CNBC-e‘nin haberine göre HSBC son analiz notunda ons altın fiyatını 2025’te (yıl sonunda) 3 bin 15 dolar, 2026’daysa (yıl sonunda) 2 bin 915 dolar olarak öngörüyor.

Bankanın önceki tahmini 2025 için 2 bin 687, 2026 içinse 2 bin 615 dolardı.

HSBC güncellemeye gerekçe olarak Ukrayna’daki savaş, Ortadoğu’daki çatışmalar ve ABD dış politikasındaki yön değişiklikleri gibi jeopolitik riskleri gösterdi. Bankaya göre bu unsurlar, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırarak altına olan ilgiyi besliyor.

Merkez bankalarının alım stratejileri ve dolar

Raporun devamında şöyle deniyor:

“Dünya genelinde merkez bankaları bu yıl ve gelecek yıl da altın alımlarına devam edecek. Ancak 2022-2024 dönemindeki zirve seviyelere kıyasla daha düşük kalabilir. 2025’in sonlarına doğru doların güçlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Doların güçlenmesi altın için yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabilir. Yatırımcıların bu riski göz önünde bulundurmalı.”

Gram altın 3800 sınırında

09:53 itibarıyla ons altın 3.102,80 dolar.

Dolar ve ons altına bağlı fiyatı değişen gram altınsa 3.791,069 lira.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.