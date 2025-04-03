Trump etkisi: Altın rekor kırdı, Bitcoin düştü

ABD Başkan Donald Trump’ın ithal edilen tüm ürünlere gümrük tarifeleri getirmesinden sonra ons altın rekor kırdı, Bitcoin’se değer kaybetti.

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‘Güvenli liman’ altın, jeopolitik riskler, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD’nin agresif gümrük vergisi politikasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

ABD’nin gümrük vergisi paketi küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Avrupa Birliği de (AB) dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı önlemler açıkladı.

Altından rekor

Altının ons fiyatı Londra Metal Borsası’nda (LME) 3 bin 167,84 dolarla rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı daha sonra hafif düşüşe geçti. Ons altın 12:10 itibarıyla 3 bin 127,86 dolar. Fiyatı ons ve dolara bağlı olan gram altınsa 3.814,670 lira.

Altın şu an gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri. Ons fiyatı bu yıl yüzde 20 arttı.

Bitcoin düşüşte

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatıysa gümrük tarifeleri paketinin ardından yüzde 2 düşüşle 84 bin doların altına indi. Bitcoin son günlerde yaklaşık 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görüyordu.



