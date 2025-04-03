Trump gümrük tarifesine insansız toprakları da dahil etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’ya bağlı Heard Adası ve McDonald Adaları gibi tamamen insansız olan toprakları da yeni gümrük vergileri listesine dahil etti.

ABD Başkanı Donald Trump.

Buzullarla kaplı volkanik adalarda yalnızca penguenler yaşıyor. Adalara en son yaklaşık 10 yıl önce gidildiği biliniyor.

TRT Haber’in aktardığına göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, adaların da vergi tarifesine dahil edilmesi hakkında “Yeryüzünde hiçbir yer güvende değil” dedi.

Avustralya’ya bağlı Cocos (Keeling) Adaları, Christmas Adası ve Norfolk Adası gibi bazı yerlere de ABD’nin gümrük tarifesi uygulanacak.

Sydney’in 1600 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Norfolk Adası’nda yalnızca 2 bin 188 kişi yaşıyor.

Fakat bu küçük adaya ABD’nin Avustralya’ya uyguladığı yüzde 10’luk tarife uygulanmayacak. Trump yönetimi bu adayı yüzde 29’luk ek vergiye tabi tuttu.

Norfolk Adası, 2023’te ABD’ye 413 bin dolarlık deri ayakkabı ihraç etmişti.

Başbakan Albanese, kararı şöyle yorumladı:

“Norfolk Adası’na yüzde 29 gümrük vergisi getirilmiş. Saygıyla söylüyorum ama Norfolk Adası’nın, ABD gibi devasa bir ekonomiyle ticari rakip olduğunu düşünmüyorum. Bu durum, Trump’ın kararlarının ne kadar rastgele olabileceğini gösteriyor.”

Heard Adası ve McDonald Adaları’nda balıkçılık yapılsa da bölgede hiçbir bina veya insan yerleşimi yok.

Buna rağmen Dünya Bankası verilerine göre ABD, 2022’de bu adalardan başta makine ve elektrik ürünleri olamak üzere 1,4 milyon dolarlık ithalat yaptı.

Önceki beş yılda Heard Adası ve McDonald Adaları’ndan ABD’ye yapılan ithalat yıllık 15 bin ila 325 bin dolarken (569 bin lira ila 12 milyon 334 bin lira) bu tutar 2022’de daha çok arttı.