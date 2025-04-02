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Trump karşılıklı gümrük vergilerini açıkladı: Türkiye en düşük dilimde

ABD Başkanı Donald Trump ‘kurtuluş günü’ diye işaret ettiği 2 Nisan’da karşılıklı gümrük vergilerini açıkladı.

ABD, Türkiye’den de yüzde 10 gümrük vergisi alacak.


Fotoğraf: Beyaz Saray

Trump, bazı ülkelerin ABD’den aldığı vergileri bir tabloyla göstererek buna karşılık alınacak gümrük vergilerini açıkladı.

Temel gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Yani bu alınacak en düşük oran.

ABD, Çin’den yüzde 34, Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’den yüzde 17 gümrük vergisi alacak.

Ayrıca Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerden alınacak vergilerse yüzde 50’lere yakın düzeyde.

Trump “Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir” dedi. Ayrıca bu uygulamanın yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyat anlamına geleceğini söyledi.

ABD başkanı vergi oranlarının nasıl belirlendiğine dair bilgi vermedi. Uygulamayı ‘nezaketli karşılıklılık’ diye tanımladı. Diğer ülkelerin aldığı vergilerden yine de daha az vergi alacaklarını vurguladı.

ABD’nin yarından itibaren ithalattan alacağı vergiler şöyle:

Maviler ABD’den alınan gümrük vergileri, sarılar ABD’nin yarından itibaren alacağı gümrük vergileri. Görseller: X / @WhiteHouse

Trump ayrıca ABD’de üretilmeyen otomobiller için yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının da yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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