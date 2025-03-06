Kanada Amerikan içkilerini raftan indirdi: Ünlü viski üreticisi tepkili

Kanada eyaletleri ABD’nin gümrük vergisi kararlarına karşılık ABD yapımı içkileri raflardan indirdi. Ünlü viski markası Jack Daniel’s’ın üreticisi Brown-Forman’ın patronu karara tepkili.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Kanada ve Meksika’ya gümrük vergilerini 4 Mart’ta uygulamaya koydu. ABD iki komşu ülkeden gelen mallardan yüzde 25 gümrük vergisi alacak.

Trump, bu adımlarla ‘fentanil’ adındaki uyuşturucunun sınırdan geçişini engellemeyi amaçladığını savunuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ysa ABD’nin ‘en yakın dostuna’ ticaret savaşı açtığını ve Kanada’nın da bu karşılık vererek ABD’den aynı oranda gümrük vergisi alacağını söyledi.

Kanada’nın en kalabalık eyaleti Ontario dahil birçok eyalet de ABD’ye karşı misillemeye geçti.

BBC‘nin haberine göre dünyanın en büyük alkol satın alan gruplarından Ontario Likör Kontrol Kurulu, iki gün önce ABD yapımı alkollü içkileri raflarından kaldırdı. Kurul yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık (36,4 milyar lira) ABD içkisi satın alıyordu.

Brown-Forman’ın patronu Lawson Whiting, Kanada’nın tepkisinin ‘orantısız’ olduğunu söyledi.

Whiting, “Bu gümrük vergilerinden daha kötü, çünkü satışlarınızı tamamen durduruyor, ürünlerimizi raflardan tamamen kaldırıyor” dedi.

Şirketin patronu ayrıca Kanada’nın Brown-Forman’ın toplam satışlarının sadece yüzde 1’ini oluşturduğunu, bu nedenle firmanın ‘darbe’ye dayanabileceğini söyledi.

Kanadalılara ülkede ABD ürünleri satın almamaları tavsiye ediliyor. Kanadalılar da Trump’a tepki olarak yerel mallara yöneliyor.