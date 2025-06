Trudeau: Kanadalılar makuldür, ancak kavgadan kaçmayacağız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’nin gümrük vergisi uygulamasıyla ülkesine bir ‘ticaret savaşı’ başlattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisinin bugün itibariyle alınacağını duyurmuştu.

Trudeau, gün içinde bu vergilerin yürürlüğe girmesi halinde Kanada’nın da ABD’ye aynı oranda gümrük vergisiyle karşılık vereceğini söylemişti.

Kanada Başbakanı son olarak X hesabından şöyle yazdı:

“Bugün Amerika Birleşik Devletleri, en yakın ortağı ve müttefiki, en yakın dostu Kanada’ya bir ticaret savaşı başlattı.

Kanadalılar makuldür, ancak kavgadan kaçmayacağız, hele ki ülkemiz söz konusu olduğunda.

ABD başkanı, Trudeau’ya TruthSocial hesabından cevap verdi.

Trump, Kanada ABD’ye yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılık verirse ABD’nin de vergileri aynı miktarda artıracağını söyledi:

“Lütfen Kanada Valisi Trudeau’ya, ABD’ye misilleme yaptığı takdirde bizim de karşılıklı tarifemizin derhal aynı miktarda artacağını açıklayın”

