Trump'a protesto: Kanada milli marşının sözü değiştirildi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Kanada hokey maçı öncesi Kanada milli marşının sözleri değiştirilerek protesto edildi: “Yalnızca bizim.”

Fotoğraf: @hockeycanada / Instagram

Trump görevi devraldığı günden bu yana Kanada’dan sık sık ‘ABD’nin 51’inci eyaleti’ olarak söz ediyor. ABD başkanının bu sözleri iki ülke arasındaki hokey maçında protesto edildi.

4 Uluslar Karşılaşması şampiyonluk maçı öncesi Kanada milli marşını seslendiren Chantal Kreviazuk, vatan sevgisinden söz edilen mısrada ‘Hepimizin’ şeklindeki ifadeyi ‘Yalnızca bizim’ diye değiştirerek okudu.

Kreviazuk “Egemen bir ulus kendini tiranlığa ve faşizme karşı savunmak zorunda kalmamalı” dedi.

Şarkıcının halka ilişkiler danışmanı Adam Gonshor, Associated Press’e (AP) bunun sebebini Trump’ın Kanada’ya dair açıklamaları olduğunu doğruladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau maça ilişkin X’ten “Ülkemizi alamazsınız, maçımızı da” paylaşımında bulundu.

Trump’sa maç öncesi “Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51’inci eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum” mesajını paylaştı.

Öte yandan Kanada karşılaşmayı 3-2 kazanarak şampiyon oldu.