Elon Musk'ın Kanada vatandaşlığının iptali için 50 bin imza toplandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk’ın Kanada vatandaşlığının iptali için başlatılan kampanyayı 50 binden fazla kişi imzaladı.

Elon Musk. Fotoğraf: NYT

Yazar Qualia Reed’in başlattığı ve Yeni Demokratik Parti (NDP) Milletvekili Charlie Angus tarafından desteklenen imza kampanyasına binlerce Kanadalı katıldı.

Musk’ın ‘Kanada’nın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu’ öne sürülen kampanya dilekçesinde Başbakan Justin Trudeau’ya Güney Afrika doğumlu milyarderin çifte vatandaşlığının iptal edilmesi ve annesi aracılığıyla sahip olduğu Kanada vatandaşlığından çıkarılması çağrısı yapıldı.

Dilekçede işadamı Musk’ın ‘servetini ve gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı’ ve ‘Kanada’nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu’ belirtildi.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

50 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçe, 20 Haziran’da Avam Kamarası’nda sunulacak.