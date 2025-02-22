Elon Musk'tan Reuters paylaşımı: Yalanlar, yalanlar

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başında bulunan milyarder iş insanı Elon Musk, üzerinde ‘yalanlar’ yazan Reuters yazısı paylaştı.

Fotoğraf: Elon Musk/X

Musk, İngiliz haber ajansı Reuters’ın 2018-2022 arasında ABD hükümetinden 9 milyon dolarlık (şu anki kurla yaklaşık 325 milyon lira) ödeme aldığını öne sürmüştü.

Ayrıca Elon Musk, “Reuters’a ABD hükümeti tarafından ‘büyük ölçekli toplumsal aldatmaca’ için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı” diye yazmıştı.

X’ten bugün yaptığı paylaşımda Musk’ın Reuters yazısının üzerine ‘yalanlar’ yazdığı görüldü.