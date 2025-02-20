Elon Musk: Zelenski Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle itham etti.

Fotoğraflar: AA

X’te bir kullanıcı, Musk’ın bir paylaşımına Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira’nın “Zelenski’yi eleştirdiği için 2024’te Ukrayna’da öldürüldüğünü” iddia eden bir yorum yaptı.

Yanıt veren Musk, Ukrayna’nın Harkov şehrinde yaşarken ‘Rus yanlısı’ paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira’nın ölümüne ilişkin şunu dedi: “Zelenski, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü!”

Zelensky killed an American journalist! — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2025

Musk, daha önce de Zelenski’nin ‘Ukrayna halkının iradesini temsil etmek’ için seçimlere gitmesi çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Trump geçtiğimiz hafta ABD’nin yüz milyarlarca dolarlık yardımlarına karşılık Ukrayna’dan ülkenin nadir metallerini istemişti.

ABD başkanı “500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istedim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz” demişti.

Trump ertesi gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, hemen ardından Zelenski’yle telefonda görüşmüş, her iki tarafın da barış istediğini belirtmişti.

Bu telefonların ertesi günü de Zelenski maden kaynakları konusunda ABD’yle görüşmeye başladıklarını duyurmuştu.

Ancak üç gün sonra Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya’da konuşan Zelenski, bakanlarına ilgili anlaşmayı imzalamama talimatı verdiğini söylemişti.

Zelenski’nin bu açıklamasından iki gün sonraysa Rusya ve ABD heyetleri Rusya-Ukrayna savaşını konuşmak için Suudi Arabistan’da bir araya gelmişti. Bu toplantı Zelenski’ye haber verilmemişti.

Türkiye ziyaretinde bu görüşmeyle ilgilenmediğini söyleyen Zelenski “Suudi Arabistan’da ABD-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan öğrendik bunu” demişti.

Trump da Zelenski’yle ilgili son açıklamasında, savaşı Zelenski’nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu. Trump, Zelenski için ‘Seçimlere gitmeyen diktatör’ demişti.