Trump'a göre Trudeau gümrük vergileri konusunu iktidarda kalmak için kullanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun iki ülke arkasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığını iktidarda kalmak için kullandığını ima etti.

Fotoğraflar: AA

Trump, üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika’ya gümrük vergilerini 4 Mart’ta uygulamaya koymuş, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başladı.

ABD başkanı, bu adımlarla ‘fentanil’ adındaki uyuşturucunun sınırdan geçişini engellemeyi amaçladığını savunuyor.

Trudeau, Trump’ın bu adımına karşılık Kanada’nın da ABD’den aynı oranda gümrük vergisi alacağını açıklamıştı.

Trump ise Trudeau’ya, “ABD’ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır” diye yanıt vermişti.

ABD başkanı bugün Trudeau’yla telefon görüşmesini Truth Social hesabından anlattı.

Trump, Trudeau’nun Kanada’daki seçim tarihini ‘söyleyemediği’ni belirterek şunları yazdı.

Kanada’dan Justin Trudeau beni arayıp gümrük vergileri konusunda ne yapılabileceğini sordu. Ona Kanada ve Meksika sınırlarından giren fentanil nedeniyle çok sayıda insanın öldüğünü ve hiçbir şeyin beni bunun durduğuna ikna edemediğini söyledim.

Durumun iyiye gittiğini söyledi ama ben ‘yetmez’ dedim. Görüşme ‘biraz’ arkadaşça şekilde tamamlandı. Bana Kanada Seçimlerinin ne zaman yapılacağını söyleyemedi, bu da beni meraklandırdı. Yani, burada neler dönüyor, diye düşündüm. Daha sonra bu konuyu iktidarda kalmak için kullanmaya çalıştığını anladım. İyi şanslar Justin!”