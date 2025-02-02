Trump, üç ülkeye ek gümrük vergisi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini öngören bir kararname imzaladı.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’den yapılan ithalataysa yüzde 10 ek gümrük vergisi geldi.

Kanada’dan ithal edilen enerji kaynaklarınaysa yüzde 10’luk daha düşük bir tarife uygulanacak.

Açıklamada ticaretin Kanada’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 67’sini, Meksika’nın yüzde 73’ünü ve Çin’in yüzde 37’sini oluştururken ABD’de bu oranın yalnızca yüzde 24 olduğu belirtildi.

Fakat 2023’te ABD’nin 1 trilyon doların üzerindeki mal ticareti açığının dünyadaki en yüksek ticaret açığı olduğu vurgulandı.

Tarifelerin ulusal çıkarları korumak için güçlü bir araç olduğu vurgulanan açıklamada Trump’ın elindeki araçları kullanarak Amerikan halkının güvenliğini ve ulusal güvenliği ön planda tutan kararlı adımlar attığı öne sürüldü.

‘Yasadışı göçmenler ve uyuşturucuların sınırlarımızdan akışını durdurma sözü verdim’

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin “Bugün, Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalata yüzde 25 tarife (Kanada enerji sektörüne yüzde 10) ve Çin’e ek yüzde 10 tarife uyguladım” dedi.

Kararın, düzensiz göçmenleri ve Amerikan vatandaşlarını ölümüne neden uyuşturucuların büyük tehdit oluşturması nedeniyle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’yla uygulandığını belirten Trump şunları söyledi:

“Amerikalıları korumalıyız ve başkan olarak tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak benim görevim.

Seçim kampanyamda, yasadışı göçmenler ve uyuşturucuların sınırlarımızdan akışını durdurma sözü verdim ve Amerikalılar buna ezici bir çoğunlukla oy verdi.”