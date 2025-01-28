Trump: DeepSeek, endüstrimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, “DeepSeek, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı” dedi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Trump, Kongre’deki Cumhuriyetçi üyelerle Florida’daki parti buluşmasında, Çinli girişim DeepSeek yapay zeka modeline ilişkin konuştu.

Son günlerde Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini okuduğunu belirten Trump, “Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor” dedi.

79 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

“Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız.

Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız.

Çinli bir şirketinin DeepSeek’i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı.”

High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü.

En fazla indirilen uygulama: DeepSeek

Dünya çapında kısa sürede büyük ilgi gören yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Fotoğraf: AA

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.

Öte yandan yeni uygulama, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına neden oldu.