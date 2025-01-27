DeepSeek'in yükselişiyle Nvidia'nın piyasa değeri 500 milyar dolar düştü

20 Ocak’ta piyasaya sürülen Çinli ‘ucuz ve güçlü yapay zeka’ DeepSeek’in küresel teknoloji hisselerinde yarattığı satış baskısının ardından ABD’li çip şirketi Nvidia’nın piyasa değeri 500 milyar doların (17,8 trilyon lira) üzerinde azaldı.

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Çin merkezli girişim, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple DeepSeek yapay zeka modelini geliştirdi.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılan DeepSeek teknoloji hisselerinde satış baskısının artmasına yol açtı.

Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Çin’in düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.

Cuma kapanışta 142,62 dolar (5 bin 75 lira) olan ABD’li çip devi Nvidia’nın hisse fiyatı, bugün 117,26 dolara (4 bin 181 lira) kadar geriledi. Çip şirketinin hisselerindeki bir günlük kayıp yüzde 18’e yaklaştı.

Bu, Nvidia hisselerinin Mart 2020’den bu yana günlük en yüksek kaybı oldu.

Şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı.

Bu azalma, ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Nvidia, 3 trilyon doların altına inen piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.