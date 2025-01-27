Çinli 'ucuz' yapay zeka uygulaması DeepSeek, rakiplerini tedirgin etti

20 Ocak’ta piyasaya sürülen Çinli ‘ucuz ve güçlü yapay zeka’ DeepSeek, verimliliğiyle büyük teknoloji şirketlerini tedirgin etti.

DeepSeek. Fotoğraf: AA

Çin’in önde gelen fonlarından High-Flyer Capital Management tarafından da desteklenen DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürdü.

Model dünya çapında uygulama mağazalarında (APP) kısa sürede ilk 10’a girdi.

DeepSeek’in yeni modeli bugüne kadarki en güçlü ‘açık kaynaklı’ modellerden biri olarak kayıtlara geçerken dünya genelinde birçok araştırmacının bu teknolojiyi kullanmasına olanak sağladı.

DeepSeek’in, yapay zeka modeline ilişkin yayınladığı teknik raporda modeli iki ayda, yalnızca 2 bin Nvidia çipi ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirdiği belirtildi.

Google, OpenAI veya Meta gibi teknoloji şirketleri benzer atılımlar için tescilli modeller üzerinden yaklaşık 10 kat daha fazla harcama yapmak zorunda kalmıştı.

DeepSeek’in son hamlesinin yapay zeka geliştirme süreçlerini yeniden şekillendirebileceği öngörülüyor.

Rekabette yeni bir sayfa açıldı

Bazı analistler, ABD’denin çip kısıtlamalarının DeepSeek’i daha verimli bir şekilde eğitmeye zorladığını ve böylece hala rekabetçi olduğunu belirtti.

Analistlere göre ortaya çıkan sonuçla Çin, yapay zeka alanında ciddi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ayrıca açık kaynak teknolojilerinin küresel rekabet üzerindeki etkisini artırarak ABD’nin bu alandaki liderliğini tehdit eden bir faktör haline geldiği de düşünülüyor.

DeepSeek, Çin pazarında şimdiden bir fiyat savaşını tetikleyerek Alibaba, Bytedance ve Baidu gibi büyük teknoloji şirketleri üzerinde baskı oluşturdu.

Nvidia’da Yapay Zeka Kıdemli Araştırma Müdürü Jim Fan, DeepSeek’i açık kaynak dil modelleri alanındaki ‘en büyük siyah at’ olarak tanımladı.

Euronews’ün haberine göre Kaliforniya merkezli çip firması Nvidia’nın hisseleriyse pazartesi piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 düştü.

Jim Fan. Fotoğraf: TED Talks

Trump’ın danışmanı ve Andreessen Horowitz’in Başkanı Marc Andreessen de R1 için “şimdiye kadar gördüğüm en şaşırtıcı ve etkileyici atılımlardan biri” dedi.

Bu yıl yapay zekaya yaklaşık 80 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Microsoft’un Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella da Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’taki yıllık toplantısında Deepseek’in performansının verimliliği açısından ‘süper etkileyici’ olduğunu söyledi.

Nadella, teknoloji sektörünün ‘Çin’in başarılarını çok ama çok ciddiye alması gerektiği’ yönünde uyarıda bulundu.

DeepSeek’in OpenAI’nin ChatGPT’siyle rekabet etmek için ücretsiz ve açık bir yapay zeka modeli piyasaya sürmesinin teknoloji dünyasında korku yarattığı belirtiliyor. Bazı analistler de şirketin dünyanın en iyisi olabileceğine dair bir algı olduğunu vurguluyor.

Piyasada ‘ABD teknolojisinin hakimiyetine ilişkin endişeler’ olduğunu aktaran analistler, bunun da ‘teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemesini mercek altına aldığını’ belirtti.

Yeni yapay zeka modellerinin verimliliği beklenenden daha hızlı yükselirse çiplere olan talebin düşebileceği ya da en azından talebin şu anda tahmin edildiği kadar artmayabileceği düşünülüyor.