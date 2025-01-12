Çinli BYD'ye Brezilya'da 'köleliği anımsatan' çalışma şartları suçlaması

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’ye Brezilya’daki fabrika inşaatında ‘köleliği anımsatan’ çalışma şartları nedeniyle suçlama yöneltildi. Şirketse ‘dış mihraklar’ın Çin’i karaladığını savundu.

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Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında da 8 Temmuz’da Türkiye’de yatırım için anlaşma imzalanmıştı.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye’de kuracakları tesiste sekiz ila 12 model üretmeyi düşündüklerini söylemişti.

Li, fabrikanın kurulacağı Manisa’yı ziyaret ettiklerini belirterek burada bir Türk şirketi gibi davranacaklarını vurgulamıştı.

DW’nin haberine göre Brezilya’da inşaat halindeki fabrikasında BYD’nin işçileri insanlık dışı şartlarda çalıştırdığı ortaya çıktı.

23 Aralık’ta Brezilya’da iş güvenliğinin sağlanmasından sorumlu bir grup memur, BYD’nin Bahia eyaletinin kuzeyinde inşa edilen Camacari fabrikasının inşaat sahasını denetledi.

Brezilyalı memurlar, 163 Çinli işçinin fabrika inşaatında ‘insanlık dışı şartlarda’ çalıştırıldığını tespit etti.

DW’ye konuşan Brezilya makamları, inşaat sahasında ‘köleliği anımsatan’ çalışma şartlarına rastladıklarını söyledi.

BYD’nin fabrika inşaatı ihalesini verdiği Jinjiang grubunun işçilere sağladığı yurtlardaki odalarda yatak olmadığı tespit edildi.

Öte yandan yüzlerce işçi için yalnızca birkaç tane tuvaletin mevcut olduğu ve söz konusu tuvaletlerde hijyen izine rastlanılmadığı kaydedildi. İşçilere yemeklerini saklamaları için buzdolabı da temin edilmedi.

Brezilya makamları, BYD ve Jinjiang şirketlerine, işçilerin pasaportlarına el koyma ve maaşlarının yüzde 60’ını ödememe suçlaması da yöneltti. İşçilerin maaşlarının geri kalan yüzde 40’lık kısmıysa Çin para birimi üzerinden ödendi.

Çin: Dış mihrakların karalama kampanyası

Suçlamaları reddeden BYD ve Jinjiang, suçlamaların Çin markalarına karşı bir karalama kampanyası olduğunu savundu.

BYD grubunun marka ve halkla ilişkiler yöneticisi Li Yunfei, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’daki paylaşımda şunları söyledi:

“Biri size suçlamak istiyorsa, bahane bulmakta zorluk çekmez.”

Li, dış mihrakların kasıtlı olarak Çin’in imajına ve Çin-Brezilya ilişkilerine zarar vermeye çalıştığını da öne sürdü.