Manisa'da 'Çin Sokağı' kuruluyor: 3 bin Çinli kardeşimiz vatandaşlarımızla kucaklaşsın

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şehirde yatırım yapacak Çinli otomotiv firması BYD çalışanı Çinlilerin sosyal hayatları için bir ‘Çin Sokağı’ oluşturmak istediğini belirtti.

Ferdi Zeyrek. Fotoğraf: AA

Zeyrek, BYD firmasının yetkilileriyle yaptıkları görüşmede yatırımla birlikte yaklaşık 3 bin Çinlinin Manisa’ya çalışmaya geleceğini duyurdu.

Fabrikanın inşa sürecinde konteynerlerde barınacak Çinlilerin daha sonra Manisa’ya yerleşeceğini öğrendiğini belirtti.

Çinlilerin Manisa’da yaşaması için gereken altyapıyı sağlayacaklarını vurgulayan Zeyrek, şöyle konuştu:

“Manisa’da 601 nitelikli fabrika var ama maalesef beyaz yakalıların birçoğunun çevre illerde yaşadığını ve parasını oralarda harcadığını gördük. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum.

Manisa’da kazanılan paranın Manisa’da kalmasını istiyorum. Bunun için bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme ve içme altyapısını, sosyal hayat altyapısını, kültürel altyapıyı ve nitelikli barınma ihtiyacı altyapısını sağlamamız gerekiyor.”

İlk ‘Çin Sokağı’ Laleli Mahallesi’nde kurulacak

Zeyrek, BYD’nin yatırımıyla aslında hiç alışık olmadıkları bir kültürle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Çinlilerin yemek ve eğlence kültürlerinin çok farklı olduğunu aktaran Zeyrek konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben istiyorum ki gelen yaklaşık 2 bin 500-3 bin Çinli kardeşimiz Manisa kültürüyle ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşsın.

Bununla birlikte kendilerinin yeme içme ve eğlence gibi sosyal hayatlarını sağlayabilecek olan bir Çin Sokağı oluşturmak istiyorum.”

‘Çin Sokağı’ için ilk etapta Laleli Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin bulunduğu alanda hazırlık yaptıklarını belirten Zeyrek, şu bilgileri verdi:

“Çok nitelikli konutlar olacak orada. Yalnızca konut, ofis, kültür merkezi, alışveriş merkezinden oluşan çok büyük bir kompleksten bahsediyorum.

Burada bir tane pasajı biz Çin Sokağı olarak tasarlıyoruz. Bunun da yeterli gelmeyeceğini görüyorum. İlk adım olarak bu atılacak.

Bundan sonra yapılacak olan bu şekilde imar planlamalarındaki alanlarda da bugün Çin olabilir, yarın başka toplumlardan ve milletlerden de yatırımlar da gelebilir.

Onların hepsine hizmet verebilecek, onları ilk başta anlayıp, bir süre sonra şehre adapte edebilecek olan projelerin hepsinin altına imza atacağım.”

Zeyrek ayrıca otomotiv yan sanayisindeki Çinli firmaların yatırımlarıyla birlikte Çinli çalışan sayısının 10 binlere, aileleriyle birlikteyse 50 binlere kadar çıkabileceğini öne sürdü.