Zuckerberg, yapay zeka yatırımı için 3 bin 600 çalışanını kovacak

Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, yapay zeka gelişimini artırmak için düşük performans gösteren 3 bin 600 çalışanını kovacağını duyurdu.

Mark Zuckerberg. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Meta, yapay zeka gelişimini artırmaya yönelik adımlar atarken, iş gücünün performansını gözden geçiriyor. Şirket, düşük performans gösteren çalışanlarını belirleyip, 3 bin 600 kişiyi işten çıkarma kararı almayı planlıyor.

Bloomberg’in haberine göre Zuckerberg, şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için bu yıl çalışanlarının yüzde beşini çıkaracak.

Şirket, düşük performans gösteren çalışanları tespit edecek ve bu çalışanlar, işten çıkarılmadan önce detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulacak

İşten çıkarmalar, çalışanların performanslarına göre yapılacak ve bu süreçte işten çıkarılacak çalışanlara uygun tazminatlar verilecek.

Meta, yapay zeka için yeni çalışan arıyor

TRT Haber’in aktardığına göre Meta, 2025 için büyük beklentilere sahip. Şirket, yapay zeka projelerinde ilerleyebilmek için mevcut iş gücünde daralma yapmayı planlıyor.

Bu adım yapay zeka geliştirme ekiplerinin güçlendirilmesi ve bu alanda yeni çalışanların işe alınması amacıyla atılacak.

Şirket 2024’te ‘Meta AI’yı tanıtmış ve bu teknolojiyi 500 milyon kullanıcısına sunmuştu.

Meta, AI destekli bir arama motoru geliştirmeyi planlıyor ve bu arama motoru, Meta AI’nin özel bir eklentisi olacak. Şirket, 2025’te yeni teknolojilerin kullanıcılarla buluşmasını hedefliyor.